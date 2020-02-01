Лестер - Челси: лучшие моменты матча (Видео)

В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги Лестер принимал на своем поле Челси.
Командам оказалось мало двух таймов, чтобы выявить победителя, поэтому финальный свисток зафиксировал результативную ничью (2:2).
Смотрите видео голов и обзор матча Лестер — Челси:
Лестер — Челси 2:2
Голы: Барнс, 54, Чилвелл, 64 — Рюдигер, 46, 71
Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Перес, Меддисон, Тилеманс (Прат, 80), Барнс — Варди (Ихеаначо, 80)
Челси: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта — Канте, Жоржиньо (Ковачич, 74), Маунт — Хадсон-Одои, Абрахам (Баркли, 83), Педро (Виллиан, 74)
Предупреждения: Меддисон, Эванс — Жоржиньо, Ковачич