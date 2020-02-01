Манчестер Юнайтед не смог обыграть Вулверхэмптон

Новости спорта:«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в домашнем матче АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 0:0.

Полный матч в составе хозяев отыграл новичок команды Бруну Фернандеш, которого «красные дьяволы» подписали у лиссабонского «Спортинга» за в € 55 млн. Ещё € 25 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат.

Обе команды набрали по 35 очков и находятся рядом в турнирной таблице английской Премьер-лиги: «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место, «Вулверхэмптон» — 7-е. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Челси». Матч состоится 17 февраля. «Вулверхэмптон» дома будет принимать «Лестер Сити». Встреча состоится 14 февраля.