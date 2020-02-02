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Зидан: Мы победили в достаточно важной игре

Зидан: Мы победили в достаточно важной игре
07:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В мадридском дерби судьбу встречи решил гол Карима Бензема.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан остался доволен победой своей команды в матче 22-го тура Испании над Атлетико (1:0). Коуч Бланкос также подчеркнул, что игра в первом тайме разительно отличалась от футбола в исполнении Реала после перерыва.

«Мы довольны сегодняшней победой. Первым тайм был для нас очень сложным — Атлетико отлично работал по всему полю. Нам пришлось вносить серьезные коррективы в перерыве. Я не люблю делать замены сразу после первого тайма, однако это было необходимо для победы», — цитирует слова Зидана As.

«Во втором тайме мы были максимально сконцентрированы как в игре с мячем, так и в игре без него. Я рад за своих игроков — футболисты бьются, даже если у них возникают сложности. Счастлив, что после матча болельщики отблагодарили нас аплодисментами. Мы победили в достаточно важной игре».

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Реал с 49 очками в активе лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Барселону на шесть очков (у Блаугранас есть игра в запасе). 9 февраля команда Зидана сыграет на выезде против Осасуны.

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Примера, Зинедин Зидан, ФК Атлетико Мадрид, ФК Реал Мадрид.
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