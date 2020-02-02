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Гол Бензема - в обзоре Мадридского дерби Реал - Атлетико (Видео)
07:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видео голов и обзор матча 22-го тура чемпионата Испании Реал - Атлетико.

В рамках 22-го тура Ла Лиги состоялось очередное Дерби Мадриленьо – Реал принимал Атлетико. Команды уже успели встретиться в текущем году в финале Суперкубка Испании, тогда победу одержали "сливочные", так что гости жаждали реванша. Как и в том поединке, Зинедин Зидан решил максимально насытить среднюю линию и сыграть без вингеров. Сразу же после стартового свистка хозяева завладели игровым и территориальным преимуществом, но особых дивидендов это не приносило, ведь остроты у ворот Облака не возникало.

У Рамоса было две возможности забить после передачи Крооса, но в обоих случаях капитан Реала не попал по воротам. Со временем подопечные Диего Симеоне перехватили инициативу и перебрались на чужую половину поля, где были гораздо более опасными, нежели их соперник. В завершении одной из атак забивать мог Витоло, но Куртуа справился с его ударом из выгодной позиции. Минутой позднее Сауль был близок к успеху, пробив по воротам с линии штрафной, но его удару немного не хватило точности. Еще чуть позже отличиться мог Корреа, но и ему не повезло – мяч облизнул штангу и вылетел за пределы поля после удара Анхеля.

Через некоторое время хозяева вернули себе инициативу и оккупировали чужую половину поля, где пытались взять соперника количеством, однако сделать это не удавалось. "Сливочные" редко пробивали по воротам, а их удары не несли никакой угрозы для Облака – мяч либо пролетал мимо створа ворот, либо становился легкой добычей для голкипера. В концовке первого тайма Корреа не реализовал чистейший выход один на один с Куртуа, но вероятный гол все равно бы не был засчитан из-за офсайда. В первой 45-минутке командам так и не удалось забить, так что болельщикам оставалось отложить надежды на увиденные голы на вторую половину встречи.

13 голов - лучший результат Реала за всю историю

В перерыве Зидан решил, что выбрал неэффективную тактику на матч, и, не откладывая дело в долгий ящик, сразу же выпустил на поле вингеров Васкеса и Винисиуса. Хозяева стали действовать впереди более вариативно, что стало проблемой для соперника. Вальверде мог забить быстрый гол, хлестко пробив по воротам из-за пределов штрафной, но Облак был начеку. Но немного позднее "сливочные" все же воплотили игровое преимущество в забитый гол. Винисиус придержал мяч у себя, после чего классно вывел Менди на оперативное пространство, а затем Ферлан выложил мяч на ногу Бензема, который расстрелял ворота — 1:0.

Ожидалось, что после пропущенного гола Атлетико пойдет в атаку, но подопечные Симеоне продолжили действовать пассивно, позволяя сопернику держать мяч. Хозяева проводили атаку за атакой с частыми завершающими ударами по воротам, но они не несли реальной угрозы для Облака. Винисиус мог дважды забивать после своих смещений в центр, но качество ударов бразильца по-прежнему оставляет желать лучшего. Симеоне решил выпустить на поле вернувшегося к "матрасникам" Феррейру Карраско в надежде на его технику и хорошую дистанционную скорость, Янник выделялся на фоне партнеров по команде, однако его усилий было недостаточно для взятия ворот Куртуа.

Хозяева продолжали доминировать на поле, полностью контролируя ход игры. Им бы не мешало забить второй гол, для большей уверенности, что они и пытались сделать, но вскрыть оборону соперника уже не удавалось. Ближе к окончанию встречи игроки Реала успокоились и стали действовать более сдержанно в ожидании финального свистка. В оставшееся время гости так ничего и не смогли противопоставить сопернику, так что Реал уверенно довел матч до логического завершения. "Сливочные" обыграли Атлетико дома в национальном чемпионате впервые с 2012-года и хотя бы на время оторвались от Барселоны на шесть набранных очков.

В 23-м туре Ла Лиги Реал отправится в гости к Осасуне, а Атлетико примет Гранаду.

Реал - Атлетико 1:0

Гол: Бензема, 56

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 46) — Модрич, Иско (Васкес, 46) — Бензема

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Витоло (Феррейра Карраско, 71), Льоренте, Партей (Камельо, 74), Сауль — Корреа, Мората (Лемар, 50)

Предупреждения: Менди, Каземиро — Фелипе, Врсалько

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