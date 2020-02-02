Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча АПЛ 1.02.2020 (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 25-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон.

Манчестер Юнайтед принимал Вулверхэмптон в четвертом матче между этими командами в этом сезоне. Отличало их от других встреч то, что в старте "красных дьяволов" на поле появился новичок Бруну Фернандеш, к которому сразу же было приковано огромное внимание. Однако после первых шести-семи минут казалось, что он ни разу не коснулся мяча.

Тем не менее, ближе к середине первого тайма португалец стал чаще встречаться с мячом и записал на свой счет несколько неплохих ударов из-за пределов штрафной. Опасные моменты, кстати, стали появляться лишь 20-й минуте. До этого команды поочередно владели мячом и пытались создать шанс "малой кровью".

У команды Солскьяера можно вспомнить удар Перейры метров с 20, который пришелся мимо цели. У гостей же Доэрти головой побивал в верхний угол ворот, но Де Хеа был готов к такому развитию событий. До конца тайма команды продолжали обмениваться дальними ударами, которые довольно редко попадали в створ ворот.

Отдыхать команды отправились при "сухом" счете на табло. Вторая половина игры продолжилась приблизительно в том же ключе. "Красные дьяволы" владели территориальным преимуществом, но не могли конвертировать его в действительно опасный момент. Лишь на исходе часа игры Мата пробил после разворота, но мяч предательски разминулся с углом.

Подопечные Санту ответили спустя десять минут, когда Рауль Хименес ушел от противников и пробил под перекладину с острого угла — Де Хеа грамотно расположился и отвел угрозу от ворот. Манкунианцы продолжали нагнетать обстановку у чужой штрафной площади, но не удавалось выходить на действительно стоящие позиции.

Гринвуд решил сделать себе момент сам и после смещения в центр пробил из-за пределов штрафной площади, но Патрисиу смог накрыть мяч после двух рикошетов. Хозяева пошли в финальный штурм в конце встречи и даже создали момент, когда Далот не ожидал, что мяч до него дойдет, а потому не смог прицельно пробить головой. Свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.

Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:0

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Фред, Фернандеш — Джеймс (Далот, 88), Мата (Лингард, 88), Перейра (Гринвуд, 72) — Мартиаль

Вувлверхэмптон: Патрисиу — Саисс, Боли, Коуди — Доэрти, Моутиньо, Невеш, Хонни — Траоре (Поденсе, 76), Хименес (Дендонкер, 90+1), Жота (Нету, 70)

Предупреждения: Фернандеш, Линделеф, Шоу — Невеш, Моутиньо