Лэмпард ворвался на пресс-конференцию Лестера (Видео)

Новости спорта:Наставник "лис" Брендан Роджерс не ожидал появления своего коллеги из Челси.

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Лестер и Челси не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 2:2

После поединка проходила традиционная пресс-конференция, где главный тренер хозяев Брендан Роджерс отвечал на вопросы журналистов. Североирландский наставник намеревался высказаться об игре рукой во втором тайме, как к нему ворвался коуч "синих" Фрэнк Лэмпард.

"Прошу прощения, Брендан, я должен уходить потому что мы уже уезжаем. Я не хочу показаться грубым, было приятно увидеть тебя. Передавай привет остальным парням!", - сказал англичанин.

"Have a nice break!" Frank Lampard has just gatecrashed Brendan Rodgers' post-match press conference pic.twitter.com/BvdwdNB8O3 — Hayters TV (@HaytersTV) February 1, 2020

"Приятного отдыха! Должно быть, опаздывают на самолет", - вдогонку ответил Роджерс.