Лэмпард ворвался на пресс-конференцию Лестера (Видео)

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Лестер и Челси не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 2:2
После поединка проходила традиционная пресс-конференция, где главный тренер хозяев Брендан Роджерс отвечал на вопросы журналистов. Североирландский наставник намеревался высказаться об игре рукой во втором тайме, как к нему ворвался коуч "синих" Фрэнк Лэмпард.
"Прошу прощения, Брендан, я должен уходить потому что мы уже уезжаем. Я не хочу показаться грубым, было приятно увидеть тебя. Передавай привет остальным парням!", - сказал англичанин.
"Have a nice break!"
Frank Lampard has just gatecrashed Brendan Rodgers' post-match press conference pic.twitter.com/BvdwdNB8O3
— Hayters TV (@HaytersTV) February 1, 2020
"Приятного отдыха! Должно быть, опаздывают на самолет", - вдогонку ответил Роджерс.