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Воскресенье, 02.02.2020
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Бавария расправилась с Майнцом (Видео)

Бавария расправилась с Майнцом (Видео)
08:45 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Мюнхенцы забили три гола еще за первые полчаса матча.

Подопечные Ханси Флика гостили у Майнца в рамках двадцатого тура Бундеслиги и добыли простую победу.

Голы Левандовски, Мююлера и Алькантары позволили получить отличный гандикап, который Майнц отыграть не смог.

Майнц - Бавария 1:3

Голы: Джуст, 45 — Левандовски, 8, Мюллер, 14, Алькантара, 26

Майнц: Центнер — Баку, Ниахате, Джуст, Бросински — Малонг (Латца, 32), Баррейро (Онисво, 72) — Озтунали, Боэтьюс, Куайсон — Матета (Салаи, 74)

Бавария: Нойер — паар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Алькантара, Горетцка (Коутиньо, 65) — Мюллер (гнабри, 65), Левандовски, Перишич (Толиссо, 89)

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Предупреждения: Джуст, Боэтьюс, Латца — Горетцка

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