Ювентус летом может провернуть грандиозный трансфер

Новости спорта:Туринцы готовы заплатить около € 180 млн за защитника Ливерпуля.

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает The Sun.

По информации источника, в услугах 28-летнего нидерландского футболиста заинтересован "Ювентус", который планирует приобрести защитника в летнее трансферное окно.

Туринский клуб готов предложить за ван Дейка £ 150 млн (около € 180 млн). В стане итальянского клуба рассчитывают, что ван Дейк захочет получить новый вызов, если сможет выиграть чемпионат Англии вместе с "Ливерпулем".

Напомним, в 2019 году ван Дейк в составе "Ливерпуля" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. "Ливерпуль" набрал 73 очка в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.