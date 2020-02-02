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Ювентус летом может провернуть грандиозный трансфер

Ювентус летом может провернуть грандиозный трансфер
10:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Туринцы готовы заплатить около € 180 млн за защитника Ливерпуля.

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает The Sun.

По информации источника, в услугах 28-летнего нидерландского футболиста заинтересован "Ювентус", который планирует приобрести защитника в летнее трансферное окно.

Туринский клуб готов предложить за ван Дейка £ 150 млн (около € 180 млн). В стане итальянского клуба рассчитывают, что ван Дейк захочет получить новый вызов, если сможет выиграть чемпионат Англии вместе с "Ливерпулем".

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Напомним, в 2019 году ван Дейк в составе "Ливерпуля" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. "Ливерпуль" набрал 73 очка в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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ФК Ювентус, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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