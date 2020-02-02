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Динамо отправилось на второй турецкий сбор с двумя нападающими

Динамо отправилось на второй турецкий сбор с двумя нападающими
11:13 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Динамо отправилось на второй тренировочный сбор в Турцию.

В воскресенье, 2 февраля, киевляне вылетели из аэропорта Борисполь в Анталию. В турецком Белеке они пробудут до 16 февраля.

Вместе с командой отправился травмированный центральный защитник Никита Бурда, который будет заниматься отдельно с тренером-реабилитологом.

В Анталии бело-синие проведут шесть контрольных матчей — против Олимпии (Любляна, Словения), Стремсгодсета (Драммен, Норвегия), Бораца (Баня Лука, Босния), БАТЭ (Борисов, Беларусь), Тобола (Костанай, Казахстан) и Динамо (Тбилиси, Грузия).

Полный список футболистов, полетевших с командой:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук.

Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунн.

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

Напомним, что по сравнению с первым сбором в Белеке, голкипер Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили присоединились к команде U-19, которая готовится к матчам плей-офф Юношеской лиги УЕФА против загребского Динамо.

Не полетел с командой травмированный бельгийский новичок Ибрагим Каргбо. Также в заявке отсутствует и нигериец Бенито.

Ранее Динамо отдало нападающего Жерсона Родригеса в аренду в турецкий Анкарагюджю и продало защитника Карлоса Самбрано в Бока Жуниорс. Также в январе в аренду ушли еще два игрока киевлян: защитник Сидиклей и полузащитник Денис Гармаш.

Напомним, что на первом сборе в Турции Динамо обыграло Нефтчи (2:1), Вардар (4:0), Динамо-Брест (3:0) и Кайрат (2:0), сыграло вничью с Легией (1:1) и уступило Хайдуку (0:1).

На зимний перерыв Динамо ушло на втором месте Favbet Лиги с отставанием от Шахтера в 14 очков. В первом матче после возобновления чемпионата Украины бело-синие 23 февраля сыграют с Ворсклой.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола.
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