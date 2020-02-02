Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Гол Бензема - в обзоре Мадридского дерби Реал - Атлетико (Видео)
Гол Бензема - в обзоре Мадридского дерби Реал - Атлетико (Видео)
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)

Бекхэм хочет переманить звезду Барселоны в МЛС

Бекхэм хочет переманить звезду Барселоны в МЛС
11:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Антуан Гризманн может оказаться в команде Дэвида Бекхэма.

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн может продолжить карьеру в клубе MLS, сообщает L'Equipe.

По информации источника, в услугах французского футболиста заинтересован "Интер Майами", одним из владельцев которого является бывший игрок сборной Англии, "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм. Англичанин намерен убедить Гризманна перейти в его команду и готов сделать внушительное предложение каталонскому клубу, чтобы трансфер состоялся.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 20 матчах испанской Примеры, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

Реал и Барселона узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании

Напомним, "Интер Майами" в следующем году дебютирует в MLS. Клуб из Флориды проведёт первый матч регулярного чемпионата MLS на домашнем стадионе 14 марта 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, МЛС, Футбол, Дэвид Бекхэм, Новости футбола, Антуан Гризманн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леброн Джеймс сыграл матч НБА в кроссовках с надписью Коби Брайант
02 Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
03 Лэмпард ворвался на пресс-конференцию Лестера (Видео)
04 Неймар кардинально сменил имидж: теперь он стал еще гламурней (Фото)
05 13 голов - лучший результат Реала за всю историю
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь