Шахтер вылетел на второй сбор в Турцию: состав команды

Новости спорта:Донецкий Шахтер вылетел в Анталию на второй тренировочный сбор.

Донецкий Шахтер вылетел в Анталию на второй тренировочный сбор, сообщает официальный сайт клуба.

В турецком Белеке горняки пробудут по 9 февраля.

Команда запланировала четыре контрольных матча. 5 февраля Шахтер сыграет дважды — против клуба Македония ГП, а затем против датского Сеннерйюска. 8 февраля горняки встретятся со словенской Олимпией, а на следующий день — с латвийским Вентспилсом.

В Турцию отправились 27 футболистов.

Список игроков, которые примут участие во втором тренировочном сборе в Белеке pic.twitter.com/IkIYsaOJNE — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 2, 2020

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев

полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Артем Бондаренко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо

нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула

На первом сборе в Турции команда Луиша Каштру обыграла Лех (1:0) и Словацко (1:0), сыграла вничью с Войводиной (1:1), проиграла Пролетеру (0:1).

Горняки ушли на зимний перерыв на первом месте турнирной таблицы УПЛ. 20 февраля Шахтер проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.