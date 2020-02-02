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Шахтер вылетел на второй сбор в Турцию: состав команды

Шахтер вылетел на второй сбор в Турцию: состав команды
14:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Донецкий Шахтер вылетел в Анталию на второй тренировочный сбор.

Донецкий Шахтер вылетел в Анталию на второй тренировочный сбор, сообщает официальный сайт клуба.

В турецком Белеке горняки пробудут по 9 февраля.

Команда запланировала четыре контрольных матча. 5 февраля Шахтер сыграет дважды — против клуба Македония ГП, а затем против датского Сеннерйюска. 8 февраля горняки встретятся со словенской Олимпией, а на следующий день — с латвийским Вентспилсом.

В Турцию отправились 27 футболистов.

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев

полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Артем Бондаренко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо

нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула

На первом сборе в Турции команда Луиша Каштру обыграла Лех (1:0) и Словацко (1:0), сыграла вничью с Войводиной (1:1), проиграла Пролетеру (0:1).

Горняки ушли на зимний перерыв на первом месте турнирной таблицы УПЛ. 20 февраля Шахтер проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

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ФК Шахтер, Марлос, Тарас Степаненко, Футбол, Тайсон, Андрей Пятов, Фернандо, Дентиньо, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Новости футбола, Евгений Коноплянка, Веллингтон Нем, Сергей Болбат, Алексей Шевченко, Маркиньос Сиприано, Маркос Антонио, Тете, Анатолий Трубин, Артем Бондаренко.
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