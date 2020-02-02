Пентек раскритиковал трансферную политику Милана

Новости спорта:Кшиштоф Пентек перешел в Герту за 27 миллионов евро плюс бонусы.

Польский нападающий берлинской Герты ответил на вопрос о бывшем клубе.

«Такие вещи случаются в Милане. Они меняют нападающих каждый год. Так что, это уже, наверное, привычка.

Я стремлюсь забивать голы. Ожидания в Берлине очень высоки. Поклонники узнают меня на улицах», — цитирует слова поляка Bild.

Кшиштоф Пентек перешел в Герту за 27 миллионов евро плюс бонусы. Поляк потерял место в основе Милана после того, как россонери подписали Златана Ибрагимовича.

Пентек провел первый матч за берлинцев против Шальке, голов в матче команды не забили.

Следующий матч Герта проведет также против гельзенкирхенцев 4 февраля, на этот раз в рамках Кубка Германии.

Берлинцы занимают 13-е место в Бундеслиге, набрав 23 очка.