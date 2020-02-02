Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)

Пентек раскритиковал трансферную политику Милана

Пентек раскритиковал трансферную политику Милана
18:38 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Кшиштоф Пентек перешел в Герту за 27 миллионов евро плюс бонусы.

Польский нападающий берлинской Герты ответил на вопрос о бывшем клубе.

«Такие вещи случаются в Милане. Они меняют нападающих каждый год. Так что, это уже, наверное, привычка.

Я стремлюсь забивать голы. Ожидания в Берлине очень высоки. Поклонники узнают меня на улицах», — цитирует слова поляка Bild.

Кшиштоф Пентек перешел в Герту за 27 миллионов евро плюс бонусы. Поляк потерял место в основе Милана после того, как россонери подписали Златана Ибрагимовича.

Игроки Реала на Рождество подарили своему одноклубнику кирпич

Пентек провел первый матч за берлинцев против Шальке, голов в матче команды не забили.

Следующий матч Герта проведет также против гельзенкирхенцев 4 февраля, на этот раз в рамках Кубка Германии.

Берлинцы занимают 13-е место в Бундеслиге, набрав 23 очка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, Футбол, ФК Герта, Новости футбола, Кшиштоф Пентек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неймар получил желтую карточку за эффектный финт (Видео)
02 Софья Кенин покрасовалась с кубком Australian Open (Фото)
03 Леброн Джеймс сыграл матч НБА в кроссовках с надписью Коби Брайант
04 Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
05 Нурмагомедову предложили невероятные деньги за бои с Макгрегором и Мейвезером
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь