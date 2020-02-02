Львов заинтересован в трансфере звездного бразильца

Новости спорта:ПФК Львов интересуется бразильским нападающим Яковелли из португальского Эшторила.

Как стало известно Sport Arena, бразильский форвард Матеус Яковелли заинтересовал ПФК Львов.

21-летний центральный нападающий принадлежит португальскому Эшторилу. С марта прошлого года он на правах аренды выступал за бразильский Операрио из Серии Б.

Яковелли присоединился к Эшторилу в 2017 году, перейдя из структуры Палмейраса. Также выступал за португальский Реал (третья лига) и вторую команду бразильской Параны.

Ранее львовяне подписали французским защитником Бопесу и украинцем Бусько, хавбеком Ходаковским и вратарем Пеньковым.

ПФК Львов ушел на зимний перерыв на 10-м месте турнирной таблицы УПЛ. В первом матче весенней части сезона львовяне сыграют на выезде против Олимпика.