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Мартинес продлит контракт со сборной Бельгии после Евро-2020

Мартинес продлит контракт со сборной Бельгии после Евро-2020
16:11 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Ранее представитель тренера говорил, что испанец недоволен зарплатой.

Испанец Роберто Мартинес сказал, что он продлит контракт со сборной Бельгии после чемпионата Европы. Об этом сообщила Marca, ссылаясь на французский телеканал Telefoot.

Телепередача состоялась в формате опросника с ответами «да» или «нет», Мартинес дал утвердительный ответ на вопрос о продлении контракта со сборной.

Ранее между наставником сборной и бельгийской федерацией возникли разногласия по поводу нового соглашения. Агент Мартинеса сказал, что испанцу недостаточно оплачивают его работу уже четыре года.

Президент бельгийской Федерации Мехди Байат заявил, что между организацией и тренером существуют уважительные отношения, и решение о продлении не должно упираться в вопрос денег.

Роберто Мартинес возглавил сборную Бельгии летом 2016 года. Под его руководством команда установила рекордную для себя 24-матчевую беспроигрышную серию и завоевала «бронзу» на чемпионате мира 2018 года.

В отборе на Евро-2020 бельгийцы выиграли все десять матчей своей группы, забив 40 мячей, и пропустив всего лишь 3. На чемпионате Европы подопечные Мартинеса сыграют в одной группе против России, Дании и Финляндии.

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Футбол, Роберто Мартинес, Новости футбола.
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