Мартинес продлит контракт со сборной Бельгии после Евро-2020

Испанец Роберто Мартинес сказал, что он продлит контракт со сборной Бельгии после чемпионата Европы. Об этом сообщила Marca, ссылаясь на французский телеканал Telefoot.
Телепередача состоялась в формате опросника с ответами «да» или «нет», Мартинес дал утвердительный ответ на вопрос о продлении контракта со сборной.
Ранее между наставником сборной и бельгийской федерацией возникли разногласия по поводу нового соглашения. Агент Мартинеса сказал, что испанцу недостаточно оплачивают его работу уже четыре года.
Президент бельгийской Федерации Мехди Байат заявил, что между организацией и тренером существуют уважительные отношения, и решение о продлении не должно упираться в вопрос денег.
Роберто Мартинес возглавил сборную Бельгии летом 2016 года. Под его руководством команда установила рекордную для себя 24-матчевую беспроигрышную серию и завоевала «бронзу» на чемпионате мира 2018 года.
В отборе на Евро-2020 бельгийцы выиграли все десять матчей своей группы, забив 40 мячей, и пропустив всего лишь 3. На чемпионате Европы подопечные Мартинеса сыграют в одной группе против России, Дании и Финляндии.