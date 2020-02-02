"Наш козак": Милевский забил феерический гол в ворота Крылья Советов (Видео)

Новости спорта:Артем Милевский отметился голом в контрольном поединке против Крыльев Советов (1:1) из России.

Украинский нападающий Динамо-Брест Артем Милевский отметился голом в контрольном поединке против Крыльев Советов (1:1) из России.

Милевский забил уже на 4-й минуте матча, замкнув прострел Гордейчука. Во втором тайме нападающий был заменен.

Гол Милевского:

Отметим, что с первых минут за Динамо-Брест играли еще два украинца — защитник Евгений Хачериди и полузащитник Александр Нойок.

Напомним, что на прошлой неделе Милевский забил гол в контрольном поединке против Мариуполя (2:2).

В минувшем сезоне Милевский помог Динамо-Брест выиграть чемпионат Беларуси. Украинец был признан лучшим игроком брестского клуба в 2019 году.