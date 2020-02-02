Ман Сити проиграл Тоттенхэму, дважды пропустив после удаления Зинченко

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В центральном матче 25 тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле обыграл Манчестер Сити.

В первом тайме гости имели хороший шанс, чтобы выйти вперед, но Илкай Гюндоган не реализовал пенальти.

Сразу после перерыва украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил вторую желтую карточку за грубый фол и был удален с поля. Почти сразу Тоттенхэм вышел вперед, благодаря точному Стивена Бергвейна, которому удалось отличиться в первом же матче за новую команду.

А еще через несколько минут Сон Хын-Мин забил второй мяч лондонцев в этой игре.

После этой игры Манчестер Сити остался на 2 месте в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 51 очко. У Тоттенхэма 37 очков и 5 позиция.