Лидера Монако могут дисквалифицировать на полгода

Новости спорта:Желсон Мартинш рискует получить длительную дисквалификацию за толчок судьи в матче 22-го тура Лиги 1.

Полузащитник Монако Желсон Мартинш рискует получить длительную дисквалификацию за толчок судьи в матче 22-го тура Лиги 1 против Нима (1:3).

Мартинш толкнул арбитра встречи Микаэля Лесажа, выражая недовольство решением судьи удалить одноклубника португальца Тьемуэ Бакайоко за грубый фол против Ромена Филиппото.

За свои действия Желсон получил красную карточку. Уходя с поля, Мартинш вновь толкнул Лесажа.

Мартиншу грозит дисквалификация сроком от 8 матчей до 6 месяцев. Дисциплинарный комитет Лиги решит судьбу Желсона в среду.

В нынешнем сезоне 24-летний Желсон провел 23 матча за Монако, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.

Монако идет на 13-й позиции в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч монегаски проведут 4 февраля дома против Анже.