Фати принес Барселоне тяжелую победу над Леванте (Фото, Видео)

Новости спорта:Каталонцы продолжают погоню за Реалом.

В заключительном матче 22-го тура Ла Лиги Барселона дома обыграла Леванте со счетом 2:1.

Каталонцы дважды забили в первом тайме. Дублем отметился 17-летний вингер Ансу Фати. На 90+2 минуте Рубен Рочина сократил отставание Леванте, но отыграться Лягушки не сумели.

Обзор матча:

Барселона идет на втором месте Ла Лиги, уступая Реалу три очка. Бланкос вчера обыграли Атлетико (1:0) в мадридском дерби. Леванте занимает 13-ю позицию.

В следующем туре 9 февраля Барселона на выезде сыграет против Бетиса. Леванте 8 февраля дома примет Леганес.