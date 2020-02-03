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Капитан сборной Бразилии приступил к тренировкам с Шахтером

Капитан сборной Бразилии приступил к тренировкам с Шахтером
08:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Капитан молодежной сборной Бразилии Витао вернулся в строй "Горняков".

Защитник Шахтера Витао продолжает восстановление после микротравмы, сообщает официальный сайт Горняков. Бразилец уже приступил к пробежкам на поле.

20-летний Витао вместе с Шахтером отправился на второй учебно-тренировочный сбор в Турции, где Горняки проведут четыре контрольных матча.

Бразилец присоединился к Шахтеру из Палмейраса в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне Витао провел 8 матчей за молодежную команду Горняков в чемпионате Украины U-21, забив один гол.

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Горняки ушли на зимний перерыв на первом месте турнирной таблицы УПЛ. 20 февраля Шахтер проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Витао.
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