Погба и Мактоминей пропустят зимний тренировочный лагерь МЮ

Новости спорта:Поль Погба и Скотт Мактоминей пропустят зимний тренировочный лагерь Манчестер Юнайтед.

Полузащитники Поль Погба и Скотт Мактоминей пропустят зимний тренировочный лагерь Манчестер Юнайтед в Испании, передает в Twitter журналист Джеймс Робсон.

Оба футболиста продолжают восстанавливаться после травм: Погба залечивает голеностоп, а шотландец Мактоминей — колено.

Травмы обоих исполнителей позволили получить больше игрового времени бывшему полузащитнику Шахтера Фреду, который был признан лучшим игроком Красных дьяволов в январе.

Также нынешней зимой манкунианцы завершили трансфер португальского хавбека Бруну Фернандеша из Спортинга. Сумма трансфера с учетом бонусов может достичь 80 миллионов евро.

В первом матче после окончания тренировочного сбора Юнайтед сыграет с Челси 17 февраля.