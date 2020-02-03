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Погба и Мактоминей пропустят зимний тренировочный лагерь МЮ

Погба и Мактоминей пропустят зимний тренировочный лагерь МЮ
09:19 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Поль Погба и Скотт Мактоминей пропустят зимний тренировочный лагерь Манчестер Юнайтед.

Полузащитники Поль Погба и Скотт Мактоминей пропустят зимний тренировочный лагерь Манчестер Юнайтед в Испании, передает в Twitter журналист Джеймс Робсон.

Оба футболиста продолжают восстанавливаться после травм: Погба залечивает голеностоп, а шотландец Мактоминей — колено.

Травмы обоих исполнителей позволили получить больше игрового времени бывшему полузащитнику Шахтера Фреду, который был признан лучшим игроком Красных дьяволов в январе.

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Также нынешней зимой манкунианцы завершили трансфер португальского хавбека Бруну Фернандеша из Спортинга. Сумма трансфера с учетом бонусов может достичь 80 миллионов евро.

В первом матче после окончания тренировочного сбора Юнайтед сыграет с Челси 17 февраля.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, АПЛ, Скотт Мактоминей.
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