Президент Барселоны поддержал Абидаля: в чем конфликт

Новости спорта:Бывший игрок сине-гранатовых провел встречу с Жозепом Бартомеу.

Бывший игрок Барселоны, а ныне технический секретарь команды Эрик Абидаль, получил полную поддержку своих действий от президента Жозепа Бартомеу, передает Mundo Deportivo.

Встреча француза с руководством клуба прошла перед матчем с Леванте (2:1), помимо Бартомеу в ней принимали участие генеральный директор Оскар Грау и его заместитель Рамон Планес. Итогом беседы стала полная поддержка Абидаля со стороны президента по вопросам планирования развития команды.

Абидаль был недоволен трансферной деятельностью клуба а также своей ролью в процессе поиска новых игроков. Француза не устраивало отсутствие четких критериев развития команды, а также постоянные вмешательства в работу секретариата со стороны различных руководителей клуба.

Барселона в течение зимнего окна пыталась подписать нападающего, вместо травмированного Луиса Суареса. Рассматривались кандидатуры Обамеянга, Ришарлисона, Тадича и Родриго. В итоге каталонцы не подписали ни одного форварда для первой команды.

Сине-гранатовые идут на втором месте Примеры, набрав 46 очков после 22 туров. Следующий матч Барселона проведет 6 февраля против Атлетика Бильбао в Кубке Короля.