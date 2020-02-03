Ракитич пролил свет на свое будущее

Новости спорта:Хорват настроен выложиться во второй части сезона.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич рассказал, что хотел покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

«Я думал над уходом во время зимнего окна. Были некоторые вещи в команде, которые мне не нравились, но мы здесь не для того, чтобы смеяться и шутить. Лучшее для клуба должно быть лучшим и для нас.

Это было трудное время, но я перевернул страницу. Теперь мне необходимо много работать, чтобы принести пользу команде во второй части сезона», — приводит слова хорвата Mundo Deportivo.

Иван Ракитич мог покинуть Барселону в январе. Запрос о его трансфере делал Манчестер Юнайтед, но не сошелся в цене за футболиста с каталонцами. Также Иваном интересовал Ювентус. Клубы вели переговоры об обмене Федерико Бернардески на Ракитича. Ранее Старая синьора хотела отдать за хорвата Эмре Джана, но переговоры не увенчались успехом.

Также хорвата связывали с потенциальным переходом в Интер или Милан. Сам полузащитник Барселоны был открыт к предложениям Атлетико или Севильи в случае ухода из Барселоны в январе.

Иван Ракитич сыграл 16 матчей в Примере за каталонцев, вчера, 2 февраля, он помог команде обыграть Леванте (2:1).

Барселона идет на втором месте чемпионата Испании, отставая от лидера Реала на 3 очка. Следующий матч сине-гранатовые проведут 6 февраля против Атлетика Бильбао в Кубке Короля.