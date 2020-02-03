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Иммобиле в огне: итальянец повторил уникальный бомбардирский рекорд Серии А

Иммобиле в огне: итальянец повторил уникальный бомбардирский рекорд Серии А
10:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Чиро Иммобиле повторил рекорд результативности Серии А, который держится с 1959 года.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле повторил рекорд результативности Серии А, который держится с 1959 года.

Форвард отметился дублем в матче римлян против СПАЛ. Теперь у Иммобиле 25 голов в 21 матче чемпионата. Ранее такую результативность смог показать нападающий Интера Антонио Анджелилло в конце 50-х. Аргентино-итальянский футболист в итоге забил за сезон 33 гола.

В бомбардирской гонке Чиро опережает Криштиану Роналду на 6 голов, и Ромелу Лукаку — на 9. Лучший результат за сезон делят два игрока — Джино Росетти в 1928/29 и Гонсало Игуаин в 2015/16 забили 36 голов в течение чемпионата.

Роналду в очередной раз вписал свое имя в историю мирового футбола

Лацио проведет 5 февраля против Вероны матч перенесенного 17 тура. Римляне занимают третье место Серии А, набрав 49 очков.

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ФК Лацио, Серия А, Футбол, Новости футбола, Чиро Иммобиле.
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