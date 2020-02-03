Иммобиле в огне: итальянец повторил уникальный бомбардирский рекорд Серии А

Новости спорта:Чиро Иммобиле повторил рекорд результативности Серии А, который держится с 1959 года.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле повторил рекорд результативности Серии А, который держится с 1959 года.

Форвард отметился дублем в матче римлян против СПАЛ. Теперь у Иммобиле 25 голов в 21 матче чемпионата. Ранее такую результативность смог показать нападающий Интера Антонио Анджелилло в конце 50-х. Аргентино-итальянский футболист в итоге забил за сезон 33 гола.

В бомбардирской гонке Чиро опережает Криштиану Роналду на 6 голов, и Ромелу Лукаку — на 9. Лучший результат за сезон делят два игрока — Джино Росетти в 1928/29 и Гонсало Игуаин в 2015/16 забили 36 голов в течение чемпионата.

Лацио проведет 5 февраля против Вероны матч перенесенного 17 тура. Римляне занимают третье место Серии А, набрав 49 очков.