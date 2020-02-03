Исмаили: Шахтер будет полностью готов к играм с Бенфикой

Новости спорта:Уже 20 февраля Шахтер сыграет с Бенфикой в Лиге Европы.

Защитник Шахтера Исмаили в интервью официальному сайту клуба рассказал о травме руки, которую он получил во время спарринга на прошлой неделе.

Бразилец отметил, что повреждение оказалось несерьезным и он уже почти полностью восстановился.

— В последнем матче ты покинул поле из-за травмы руки. Что произошло в том эпизоде и как ты сейчас себя чувствуешь?

– Я действительно получил очень чувствительный удар: соперник коленом попал мне в локоть, и произошло защемление нерва. Была интенсивная боль. Но, слава Богу, я уже восстановился и сейчас все хорошо. Ничего страшного, я готов почти на сто процентов.

– Команда начала второй этап предсезонки. Что главное на этом сборе и как оценишь свой уровень готовности?

– На первом сборе было важно набрать форму, и в этом помогли товарищеские матчи. С каждым днем мы чувствуем себя лучше, физические кондиции уже на хорошем уровне. Теперь постараемся лучше подготовиться тактически.

– До первого поединка с Бенфикой не так много времени. Какие у тебя мысли об этом противостоянии?

– Понятно, что ты всегда думаешь о сопернике, следишь за его матчами. Но у нас есть достаточно времени, чтобы сейчас еще не забивать себе голову игрой оппонента, а думать больше о своей команде. Уверен, что как раз к первому поединку мы будем полностью готовы и постараемся победить.

Исмаили травмировался в матче со Словацко (1:0), вследствие чего досрочно покинул поле.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец сыграл в 22 матчах за Шахтер и забил два мяча.

20 января Горняки сыграют с Бенфикой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Харькове. Через неделю состоится ответный матч в Лиссабоне.