Ключевой игрок Тоттенхэма считает, что клубу под силу выбить Челси с топ-4 АПЛ

Новости спорта:Моура уверен, Тоттенхэм может попасть в топ-4, но при одном условии.

Нападающий Тоттенхэм Хотспур Лукас Моура уверен, что его клубу по силам завоевать место в четвёрке сильнейших по итогам текущего сезона Премьер-лиги.

«У нас стоит чёткая задача — попасть в топ-4 в конце сезона. Но нам необходимо действовать поступательно, шаг за шагом, матч за матчем. Мы должны выигрывать и не совершать глупых ошибок и потерь очков, как это было в некоторых предыдущих матчах.

Давайте думать о следующих матчах и двигаться, как я и сказал, шаг за шагом. Уверен, мы сможем финишировать в первой четвёрке и удачно завершить этот сезон», — приводит слова Моуры Evening Standard.

Тоттенхэм Хотспур располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Жозе Моуринью набрали 37 очков в 25 турах.