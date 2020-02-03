Основной форвард Александрии получил травму

Новости спорта:Дмитрий Шастал пропустит второй тренировочный сбор своей команды в Турции.

Нападающий Александрии Дмитрий Шастал пропустит второй тренировочный сбор своей команды в Турции.

По информации Футбол News, форвард пропустит около четырех недель из-за травмы, полученной в товарищеском матче с Пюником (5:2) на первом сборе.

В нынешнем сезоне Шастал забил один мяч в 17 матчах за Александрию.

Второй тренировочный сбор команда Владимира Шарана начнет сегодня матчем против Кайсара. Позднее александрийцы сыграют с Левски, Кызыл-Жаром, тбилисским Динамо, Днепром-1, а еще один соперник пока неизвестен.

На зимний перерыв Александрия ушла на пятом месте в чемпионате Украины.