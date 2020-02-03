Ювентус хочет купить талантливого полузащитника

Новости спорта:Риккардо Осолини может вернуться в туринский суперклуб.

Ювентус намерен выкупить у Болоньи полузащитника Риккардо Орсолини, сообщает Football Italia, ссылаясь на источники журналиста Альфредо Педуллы.

Прошлым летом Старая синьора продала Орсолини россоблу за 15 миллионов евро, включила в соглашение два варианта обратного выкупа.

В конце сезоне Ювентус сможет вернуть 23-летнего игрока за 22 миллиона евро или оставить его в Болонье еще на один год, а затем выкупить его за сумму около 30 миллионов.

В нынешнем сезоне Орсолини забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 22 матчах за Болонью.