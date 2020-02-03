Надоело сидеть на скамье: Звезда Реала ушел в киберспорт

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15:28 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Гарет Бейл решил покорить мир компьютерных игр.

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл стал сооснователем киберспортивной организации Ellevens Esports.

Первоначально у организации будет только состав по FIFA 20, а игроки примут участие в FIFA eClub World Cup, который пройдет в феврале 2020 года.

Ellevens принимают заявки от игроков по всему миру на своем сайте. В планах у организации – составы по Fortnite, Rocket League и CS:GO.

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«Я планирую собрать команду игроков мирового класса в разных играх.

Открытие новых талантов – захватывающая часть процесса, и мне очень понравилось быть вовлеченным в поиск игроков» – прокомментировал Гарет Бэйл.

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Реал, Гарет Бэйл, Примера, Новости спорта, Новости футбола.
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