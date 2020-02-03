Представители Примеры и Серии А заинтересованы в игроке сборной Англии

Новости спорта:Джесси Лингард может покинуть АПЛ.

Атлетико, переживающий не лучшие времена, хочет усилить свою полузащиту. Главным кандидатом является игрок Манчестер Юнайтед Джесси Лингард.

Диего Симеоне видит в нем нового лидера центра поля. Аргентинец уже говорил с боссами клуба на счет летней покупки футболиста.

Хочет видеть его и Паулу Фонсека. Как сообщают источники, португалец давно симпатизирует игре англичанина.

Джесси в текущем сезоне АПЛ сыграл 20 игр, результативных действий себе в актив не записал.

Сульшер активно верит в игрока и продолжает давать ему много игрового времени.