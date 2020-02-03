Александрия обыграла топовый клуб из Казахстана

Новости спорта:Александрия обыграла обладателя Кубка Казахстана.

ФК "Александрия" сегодня провел контрольный поединок с казахским "Кайсаром".

Александрийцы начали игру первым номером, сразу прижав соперника к своим воротам, но реализовать игровое преимущество смогли лишь в концовке тайма - на 37-й минуте автором единственного забитого мяча стал Евгений Протасов.

Во второй половине поединка "горожане" продолжали контролировать игру, пытаясь прессинговать соперника.

Игроки "Кайсара" не отсиживаются в защите, однако впереди у них ничего не получалось. В результате арбитр сигнализировал о завершении матча с минимальным преимуществом подопечных Владимира Шарана - 1:0.