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Зозуля получил нового наставника

Зозуля получил нового наставника
20:09 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Новым наставником Альбасете назначили испанца, который уже когда-то тренировал украинского футболиста.

Новым наставником команды Романа Зозули стал Лукас Алькарас, информирует официальный сайт клуба.

Контракт 53-летнего испанца рассчитан до конца текущего сезона. Новоиспеченный наставник Альбасете возьмется за свои обязанности в среду (5 февраля).

Алькарас имеет огромный опыт работы с клубами Примеры и Сегунды – 25 сезонов подряд. Среди них и сотрудничество с Артемом Кравцом в Гранаде (сезон 2016/17).

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Альбасете уволил Луиса Мигеля Рамиса после значительного ухудшения результатов в текущем сезоне. Команда находится в зоне вылета, набрав 28 очков. Последний раз команда Зозули праздновала победу в Сегунде еще в середине ноября. Решающим стало поражение 1:3 от Овьедо Андрея Лунина.

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Сегунда, Роман Зозуля, Артем Кравец, Альбасете.
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