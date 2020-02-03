Зозуля получил нового наставника

Новости спорта:Новым наставником Альбасете назначили испанца, который уже когда-то тренировал украинского футболиста.

Новым наставником команды Романа Зозули стал Лукас Алькарас, информирует официальный сайт клуба.

Контракт 53-летнего испанца рассчитан до конца текущего сезона. Новоиспеченный наставник Альбасете возьмется за свои обязанности в среду (5 февраля).

Алькарас имеет огромный опыт работы с клубами Примеры и Сегунды – 25 сезонов подряд. Среди них и сотрудничество с Артемом Кравцом в Гранаде (сезон 2016/17).

Альбасете уволил Луиса Мигеля Рамиса после значительного ухудшения результатов в текущем сезоне. Команда находится в зоне вылета, набрав 28 очков. Последний раз команда Зозули праздновала победу в Сегунде еще в середине ноября. Решающим стало поражение 1:3 от Овьедо Андрея Лунина.