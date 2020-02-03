Милан в следующем сезоне возглавит опытный немецкий специалист

Новости спорта:Экс-тренер Лейпцига готов принять топ-клуб Италии.

Как сообщает ряд авторитетных немецких инсайдеров, Ральф Рангник этим летом возглавит Милан.

Слухи сватали 61-летнего специалиста в стан россонери еще несколько месяцев назад, когда клуб из одноименного города уволил Марко Джампаоло.

Немец дал согласие на роботу в клубе, но при одном условии. Помимо тренерских обязанностей он хочет также иметь влияние над трансферами клуба.

Всю свою тренерскую карьеру он провел на родине, возглавляя Штутгарт, Ганновер, Шальке, Хоффенхайм и Лейпциг.

У него всего два трофея: Кубок Германии и Суперкубок Германии. Как на такое отреагировал Стефано Пиоли, не сообщается.