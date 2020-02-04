Встреча старых друзей: Шевченко посетил сбор Динамо в Турции

Новости спорта:Андрей Шевченко провел индивидуальные беседы с некоторыми из игроков национальной команды.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с главным тренером Андреем Шевченко посетил сбор Динамо в Турции, сообщает официальный сайт киевлян.

Основная цель тренерского штаба национальной сборной — получить информацию о состоянии сборников. Кроме того, Андрей Шевченко и его помощники понаблюдали за тренировочным процессом в Динамо, а сам наставник желто-синих провел индивидуальные беседы с некоторыми из игроков сборной Украины.

Напомним, что на первом сборе киевляне встретились с польской Легией (1:1), азербайджанским Нефтчи (2:1), северомакедонским Вардаром (4:0), хорватским Хайдуком (0:1), белорусским Динамо-Брест (3:0) и казахстанским Кайратом (2:0).

Осеннюю часть сезона УПЛ киевский клуб завершил на втором месте турнирной таблицы. Отставание от лидирующего Шахтера составляет 14 очков.

Что касается сборной Украины, то главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко планирует собрать команду сразу после завершения чемпионата Украины, которое произойдет 16 мая.

17 и 18 мая сине-желтые соберутся в Харькове и начнут подготовку к финальной части Евро-2020. 25 мая к ним присоединятся те, кто завершает сезон 24 мая, а уже через два дня — 26 мая — национальная сборная проведет товарищеский матч против сборной Кипра.