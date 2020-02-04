Наполи и Сампдория устроили нереальную "перестрелку" в Серии А (Фото, Видео)

Новости спорта:Команда Гаттузо выиграла второй матч Серии А подряд.

В заключительном матче 22-го тура Серии А Наполи на выезде обыграл Сампдорию со счетом 4:2.

Гости вышли вперед уже в начале матча — отличился Аркадиуш Милик. На 16-й минуте поединка Элиф Элмас удвоил преимущество Наполи.

Сампдория сократила отставание в середине первого тайма после точного удара 37-летнего Фабио Квальяреллы. После перерыва хозяева поля отыгрались — Маноло Габбьядини реализовал пенальти.

На 83-й минуте Диего Демме вывел Наполи вперед. В компенсированное время Дрис Мертенс установил окончательный счет поединка.

Обзор матча:

Наполи набрал 30 очков и занимает 10-ю позицию Серии А. Сампдория с 20 очками идет на 16-м месте.

В следующем туре 9 февраля Наполи дома примет Лечче Евгения Шахова. Сампдория 8 февраля на выезде сыграет против Торино.