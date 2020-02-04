"Хрустальный мальчик": футболист Барселоны снова травмировался

Нападающий Барселоны Усман Дембеле снова получил повреждение.
По информации AS, француз травмировал мышцу во время тренировки с командой из-за чего пропустит ближайшие матчи.
Ожидается, что для восстановления футболисту понадобится около двух недель.
Напомним, что Дембеле не помогал каталонцам с ноября после травмы в матче с дортмундской Боруссией.
Таким образом, в текущем сезоне француз сыграл девять матчей, забив 1 гол.
Ранее сообщалось, что после лечения в Катаре Дембеле уже приступил к индивидуальным тренировкам.