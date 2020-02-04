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"Хрустальный мальчик": футболист Барселоны снова травмировался

"Хрустальный мальчик": футболист Барселоны снова травмировался
12:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболист Барселоны Усман Дембеле снова получил повреждение.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле снова получил повреждение.

По информации AS, француз травмировал мышцу во время тренировки с командой из-за чего пропустит ближайшие матчи.

Ожидается, что для восстановления футболисту понадобится около двух недель.

Напомним, что Дембеле не помогал каталонцам с ноября после травмы в матче с дортмундской Боруссией.

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Таким образом, в текущем сезоне француз сыграл девять матчей, забив 1 гол.

Ранее сообщалось, что после лечения в Катаре Дембеле уже приступил к индивидуальным тренировкам.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Усман Дембеле.
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