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Наполи предлагал Барселоне арендовать Льоренте

Наполи предлагал Барселоне арендовать Льоренте
12:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Барселона отказалась от подписания форварда Наполи Фернандо Льоренте в январе.

Барселона отказалась от подписания форварда Наполи Фернандо Льоренте в январе, передает Football Espana, ссылаясь на AS.

Этой зимой блаугранас вели активные поиски нападающего в связи с травмой Луиса Суареса, однако в переходе Льоренте они не были заинтересованы.

В январе Барселоне приписывали интерес к Пьеру-Эмерику Обамеянгу, Лаутаро Мартинесу, Кристиану Стуани, Родриго Морено, Габиголу и Чимо Авилье.

В итоге каталонцы вовсе отказались от идеи с подписанием форварда, решив, что имеющиеся в составе игроки готовы заменить Суареса.

Барселона занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от Реала на три очка. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Кике Сетьена сыграет с Наполи.

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ФК Барселона, ФК Тоттенхэм, ФК Наполи, Фернандо Льоренте, Футбол, Новости футбола.
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