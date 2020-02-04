Соболь: Мы должны завоевать путевку в финал Кубка Бельгии

Новости спорта:Эдуард Соболь прокомментировал предстоящий ответный матч полуфинала Кубка Бельгии против Зюльте-Варегема.

Защитник Брюгге Эдуард Соболь прокомментировал предстоящий ответный матч полуфинала Кубка Бельгии против Зюльте-Варегема. Украинец подчеркнул, что его команде стоит действовать максимально уверенно.

«В среду нас ждет настоящий поединок национального Кубка. Мы должны действовать максимально уверенно. Нельзя упустить такой шанс — мы должны завоевать путевку в финал Кубка Бельгии», — цитирует слова Соболя официальный сайт Брюгге.

Украинец в текущем сезоне провел в составе Брюгге 30 матчей во всех турнирах.

Ответный полуфинальный матч Кубка Бельгии против Зюльте-Варегема Брюгге проведет завтра, 5 февраля. В чемпионате страны Брюгге лидирует с отрывом от Гента в девять очков. В следующем туре команда Филиппа Клемана сыграет против Стандарта.