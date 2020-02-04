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Конфликт нарастает: Мбаппе не хочет извиняться перед главным тренером

Конфликт нарастает: Мбаппе не хочет извиняться перед главным тренером
14:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Килиан Мбаппе до сих пор держит обиду на немецкого специалиста.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не извинился за своё поведение в матче с «Монпелье» (5:0) перед главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает AS.

Напомним, форвард выразил недовольство, что его часто заменяют первым, в то время как нападающий команды Неймар или вингер Анхель Ди Мария не подвергаются замене и остаются на поле.

Как утверждает источник, немецкий специалист собрал основной состав команды, чтобы обсудить конфликтную ситуацию в клубе.

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На встрече Мбаппе сказал, что чересчур бруно отреагировал на свою замену, но, тем не менее, не стал просить прощение за своё поведение. Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо провёл встречу с французом и Тухелем для разрешения конфликтной ситуации.

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ПСЖ, Новости спорта, Новости футбола, Томас Тухель, Киллиан Мбаппе.
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