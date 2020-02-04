Футболисты Манчестер Сити выразили недовольство работой Гвардиолы

Новости спорта:Игроки Ман Сити недовольны подходом Пепа Гвардиолы.

Игроки «Манчестер Сити» недовольны работой главного тренера команды Пепа Гвардиолы в этом сезоне.

По информации Daily Mail, лидеры «горожан» во время общения с Пепом после поражения от «Тоттенхэма» (Гвардиола провел в раздевалке более 45 минут) высказали ему претензии из-за постоянной ротации после того, как тренер попросил высказать свои взгляды на то, как сократить отставание от «Ливерпуля».

В этом сезоне «Ман Сити» ни разу не сыграл одним составом в двух матчах подряд.

Особенно ситуация ухудшилась после ухода помощника Пепа Микеля Артеты на пост тренера «Арсенала».

Стоит отметить, что в прошлом сезоне беседа на повышенных тонах состоялась в раздевалке «Сити» после поражения от «Ньюкасла», после чего манчестерцы выдали 14-матчевую серию без поражений.