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Футболисты Манчестер Сити выразили недовольство работой Гвардиолы

Футболисты Манчестер Сити выразили недовольство работой Гвардиолы
14:53 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Игроки Ман Сити недовольны подходом Пепа Гвардиолы.

Игроки «Манчестер Сити» недовольны работой главного тренера команды Пепа Гвардиолы в этом сезоне.

По информации Daily Mail, лидеры «горожан» во время общения с Пепом после поражения от «Тоттенхэма» (Гвардиола провел в раздевалке более 45 минут) высказали ему претензии из-за постоянной ротации после того, как тренер попросил высказать свои взгляды на то, как сократить отставание от «Ливерпуля».

В этом сезоне «Ман Сити» ни разу не сыграл одним составом в двух матчах подряд.

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Особенно ситуация ухудшилась после ухода помощника Пепа Микеля Артеты на пост тренера «Арсенала».

Стоит отметить, что в прошлом сезоне беседа на повышенных тонах состоялась в раздевалке «Сити» после поражения от «Ньюкасла», после чего манчестерцы выдали 14-матчевую серию без поражений.

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ФК Ман Сити, АПЛ, Пеп Гвардиола, Новости спорта, Новости футбола.
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