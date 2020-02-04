Футболисты МЮ хотят, чтобы клуб продал скандального футболиста

Новости спорта:Поль Погба потерял уважение среди своих напарников.

Хавбек МЮ Поль Погба сказал товарищам по команде, что по-прежнему хочет покинуть клуб этим летом. Футболисты Юнайтед, в свою очередь, также считают, что клубу стоит распрощаться с французом, утверждает Manchester Evening News.

При этом Поль остается популярной фигурой среди игроков команды, которые просто понимают его положение.

Погба в нынешнем сезоне сыграл лишь в шести матчах за "красных дьяволов" из-за двух травм лодыжки.

Контракт Погба с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2021 года, но у клуба есть возможность автоматического продления на еще один сезон.