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Футболисты МЮ хотят, чтобы клуб продал скандального футболиста

Футболисты МЮ хотят, чтобы клуб продал скандального футболиста
15:47 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Поль Погба потерял уважение среди своих напарников.

Хавбек МЮ Поль Погба сказал товарищам по команде, что по-прежнему хочет покинуть клуб этим летом. Футболисты Юнайтед, в свою очередь, также считают, что клубу стоит распрощаться с французом, утверждает Manchester Evening News.

При этом Поль остается популярной фигурой среди игроков команды, которые просто понимают его положение.

Погба в нынешнем сезоне сыграл лишь в шести матчах за "красных дьяволов" из-за двух травм лодыжки.

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Контракт Погба с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2021 года, но у клуба есть возможность автоматического продления на еще один сезон.

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Поль Погба, АПЛ, МЮ, Манчестер Юнайтед, Новости футбола.
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