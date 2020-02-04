Ярмоленко может лишиться половины зарплаты в английском клубе

Новости спорта:Ярмоленко, как и другие игроки Вест Хэма, могут остаться без половины доходов.

Руководство «Вест Хэма», за который выступает Андрей Ярмоленко, урежет футболистам зарплаты на 50%, если клуб вылетит в чемпионшип, сообщает Daily Mail.

Снижения заработных плат — вынужденная мера для обеспечения финансовой стабильности клуба, который понесет денежные потери в случае вылета из АПЛ.

Отмечается, что это может привести к массовому уходу футболистов.

«Вест Хэм» после 25 туров идет в зоне вылета — на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от 17-го, сохраняющего прописку, места составляет одно очко.