Мама заступилась за Кавани в споре с президентом Атлетико

Новости спорта:Эдисон Кавани не против перейти в Атлетико.

Берта Гомес, мать нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, сообщила, что её сын всё ещё может стать игроком «Атлетико», если президент мадридского клуба Энрике Сересо принесёт извинения.

«Не понимаем, почему глава клуба говорит такую чушь. Это неуместно, нам очень больно.

Совершенно неверно, что Уолтер, брат и агент Эдинсона, просил деньги за трансфер. Сересо должен был сказать болельщикам настоящую причину, по которой Эдинсон не перешёл в клуб. Во-первых, „ПСЖ“ не позволил Эдинсону уйти, а во-вторых, клубы не сумели договориться между собой.

Возможно, Эдинсон всё ещё может перейти в „Атлетико“ в летнее трансферное окно, но лишь при условии, что президент „Атлетико“ извинится», — приводит слова Гомес AS.