Игрок Динамо может перейти в московский клуб

Новости спорта:Тамаш Кадар может перейти в Динамо из столицы России.

Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар может перебраться Динамо из Москвы. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире программы Цыганик LIVE.

"Появилась информация что Кадару поступило предложение из России. Говорят, что это московское Динамо. Он хочет покинуть киевский клуб, поэтому и ведет себя неадекватно.

Он продемонстрировал свою невоспитанность, чтобы продвинуть процесс ухода из клуба.

Вполне вероятно, что переговоры между командами уже идут. Это позитивный момент для киевлян. Михайличенко прав, что в клубе нужно наводить порядок", - сказал Цыганик.