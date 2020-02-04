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Игрок Динамо может перейти в московский клуб

Игрок Динамо может перейти в московский клуб
19:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Тамаш Кадар может перейти в Динамо из столицы России.

Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар может перебраться Динамо из Москвы. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире программы Цыганик LIVE.

"Появилась информация что Кадару поступило предложение из России. Говорят, что это московское Динамо. Он хочет покинуть киевский клуб, поэтому и ведет себя неадекватно.

Он продемонстрировал свою невоспитанность, чтобы продвинуть процесс ухода из клуба.

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Вполне вероятно, что переговоры между командами уже идут. Это позитивный момент для киевлян. Михайличенко прав, что в клубе нужно наводить порядок", - сказал Цыганик.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, РФПЛ, Новости спорта, Тамаш Кадар, Динамо Москва.
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