Лидер Реала готовый выйти на поле против Сосьдада

Новости спорта:Эден Азар восстановился после травмы.

Вингер Реала Эден Азар вернется на поле в матче Кубка Испании с Реалом Сосьедад, сообщает AS.

Бельгиец в течение десяти недель восстанавливался после травмы голеностопа и не играл с ноябрьского матча против ПСЖ в групповом раунде Лиги чемпионов (2:2).

Всего в нынешнем сезоне, первом для Азара на Бернабеу, футболист забил единственный гол и отдал 4 результативных передачи в 13 матчах Галактикос во всех турнирах.

Сливочные на сегодняшний день лидируют в таблице Примеры, опережая идущую второй Барселону на три очка.