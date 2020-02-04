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Лидер Реала готовый выйти на поле против Сосьдада

Лидер Реала готовый выйти на поле против Сосьдада
19:42 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Эден Азар восстановился после травмы.

Вингер Реала Эден Азар вернется на поле в матче Кубка Испании с Реалом Сосьедад, сообщает AS.

Бельгиец в течение десяти недель восстанавливался после травмы голеностопа и не играл с ноябрьского матча против ПСЖ в групповом раунде Лиги чемпионов (2:2).

Всего в нынешнем сезоне, первом для Азара на Бернабеу, футболист забил единственный гол и отдал 4 результативных передачи в 13 матчах Галактикос во всех турнирах.

Игрок Динамо может перейти в московский клуб

Сливочные на сегодняшний день лидируют в таблице Примеры, опережая идущую второй Барселону на три очка.

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Примера, Эден Азар, Новости футбола, Реал Мадрид, "Реал Сосьедад".
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