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Шахтер огласил заявку на Лигу Европы

Шахтер огласил заявку на Лигу Европы
20:38 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Шахтер огласил имена футболистов для встреч с Бенфикой.

ФК «Шахтер» подал официальную заявку на 1/16 финала Лиги Европы. На данной стадии турнира «оранжево-черные» встретятся с португальской «Бенфикой». Первый матч состоится 20 февраля на ОСК «Металлист» в Харькове.

По списку А заявлены 24 футболиста:

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 98. Додо

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Евгений Коноплянка, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 76. Александр Пихаленок, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 45. Даниил Сикан

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Еще 6 игроков заявлены по списку Б:

Вратари: 51. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 77. Валерий Бондарь, 87. Назарий Муравский

Полузащитники: 75. Артем Бондаренко, 91. Михаил Мудрик

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ФК Шахтер, Лига Европы, Новости спорта, Новости футбола, Лига Европа.
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