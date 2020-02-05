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Холанд вновь забил, но Боруссия сенсационно влетела с Кубка Германии

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Холанд вновь забил, но Боруссия сенсационно влетела с Кубка Германии
09:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Боруссия Дортмунд уступила Вердеру в гостевом матче 1/8 финала Кубка Германии.

Боруссия Дортмунд уступила Вердеру со счетом 2:3 в гостевом матче 1/8 финала Кубка Германии.

Хозяева поля дважды забили в первом тайме. Точные удары на счету Дэви Зельке и Леонардо Биттенкурта.

В середине второго тайма Боруссия сократила отставание усилиями Эрлинга Холанда. 19-летний норвежец забил восьмой гол в четырех матчах за Шмелей.

На 70-й минуте Вердер забил еще раз — Милот Рашица пробил точно в дальний угол ворот. Шмели попытались сравнять счет, но отметились только один раз усилиями Джованни Рейны.

Обзор матча:

Ранее в 1/4 финала Кубка Германии вышли Фортуна и Айнтрахт.

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Бундеслига, ФК Боруссия Д, ФК Вердер, Футбол, Новости футбола.
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