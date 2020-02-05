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"Не платят зарплату": Вакуленко пролил свет на ситуацию в Карпатах

"Не платят зарплату": Вакуленко пролил свет на ситуацию в Карпатах
10:36 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта:Экс-защитник Карпат Сергей Вакуленко рассказал, почему решил покинуть львовский клуб.

26-летний украинский защитник Сергей Вакуленко рассказал, почему принял решение уйти из львовских «Карпат».

— Сергей, расскажите, почему вам пришлось досрочно прервать контракт с «Карпатами»?

— Думаю, вся футбольная Украина в курсе проблем, которые возникли у «Карпат». Для себя еще перед Новым годом принял решение, что хочу покинуть команду. Не хочется получать зарплату один раз за четыре месяца. После этого я уехал из Львова и сказал о своем решении агенту.

— Львовяне пытались вас удержать, решить финансовые проблемы?

— Разговоры были, обещали, что все нормализуется. Но в итоге мы нашли компромисс, чтобы досрочно расторгнуть контракт. Для меня было важно, чтобы мы расстались по-человечески.

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— Роман Санжар пошел навстречу?

— Да, он все понимает и говорил, что не вправе препятствовать, если кто-то принял решение уехать.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Сергей Вакуленко.
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