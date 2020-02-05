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Красная машина: Ливерпуль установил невероятный рекорд

Красная машина: Ливерпуль установил невероятный рекорд
11:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ливерпуль достиг отметки в 40 кряду матчей без поражений на Анфилде.

Ливерпуль достиг отметки в 40 кряду матчей без поражений на Анфилде после вчерашней победы над Шрусбери (1:0) в Кубке Англии.

В течение этой серии Красные одержали 35 побед и пять раз сыграли вничью во всех соревнованиях.

Также в последних семи домашних матчах команда Юргена Клоппа не пропустила ни одного мяча.

Ливерпуль разобрался со Шрусбери в переигровке, играя молодежным составом под руководством тренера молодежной команды Нила Критчли.

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В 1/8 финала Кубка Англии Красные сыграют с Челси. В Премьер-лиге Ливерпуль уверенно лидирует, опережая Манчестер Сити на 22 очка по итогам 25 туров.

В следующем матче чемпионата команда Клоппа встретится с Норвичем на выезде.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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