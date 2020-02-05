Экс-тренер Карпат возглавил Ригу

Новости спорта:Бывший главный тренер Карпат Олег Кононов возглавил Ригу.

Бывший главный тренер Карпат Олег Кононов возглавил Ригу, о чем сообщил исполнительный директор латвийского клуба Роман Лаюкс.

«Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Это произошло буквально полчаса назад. Срок контракта назвать не могу — это конфиденциальная информация», — заявил Лаюкс в интервью порталу sport24.ru.

Кононов тренировал Карпаты с 2008 по 2011 год, а затем в течение полутора лет работал с Севастополем.

С 2013 года белорус тренировал российские Краснодар, Ахмат и Арсенал, а последним его клубом был московский Спартак.

В прошлом году Рига стала чемпионом Латвии. В составе рижан золото национального первенства выиграли украинцы Вячеслав Шарпар, Роман Дебелко и Мирослав Славов (уже покинул клуб).