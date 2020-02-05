СМИ: России запретили участвовать в ЧМ по футболу в Катаре

Новости спорта:WADA уведомила Россию о недопуске на чемпионат мира - 2022.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретила сборной России участвовать в чемпионате мира по футболу - 2022, который пройдет в Катаре. Об этом сообщил катарский телеканал BeIN Sports 5.

По информации источника, агентство уведомила Россию о недопуске к соревнованиям.

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не смог четко прокомментировать ситуацию.

"Пока сложно это комментировать. Раньше об этом говорилось. Проходила информация, что если судом будут закреплены санкции WADA от 9 декабря, то в отборочном турнире сборная России сможет принять участие под своим флагом, но не сможет в финальной части. Но я бы сейчас не торопился, давайте подождем. Это болезненная тема, футбол всегда на виду", - цитирует функционера Sport24.ru.

В то же время в Российском футбольном союзе и вовсе не подтвердили информацию о том, что получали от WADA уведомление.

"Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году", - цитирует сообщение пресс-службы РФС Чемпионат.